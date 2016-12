Tempo di costumi da bagno, le scelte per chi preferisce l’intero

07:00 - Nonostante l’affluenza sulle spiagge inizi con i primi caldi ancora primaverili, è proprio il mese di giugno che apre le porte ai bagnanti e ai turisti nei paesi mediterranei. Giusto in tempo per scegliere il costume intero più adatto a voi.

Per l’estate 2014 le proposte sono variegate, in passerella da Flavia Padovan abbiamo visto stampe grafiche riprese nelle tonalità fredde di verde e blu, ma anche costumi interi più succinti, mentre la linea Pin Up Stars ha ripreso fantasie africane, vivaci e perfette per la stagione calda. Rimanendo in tema di stampe, c’è la proposta di Mara Hoffman, colorata e divertente, da scegliere quando sia ha la pelle lievemente ambrata. Decisamente più romantiche quelle di Erdem, con forma retrò, e Miu Miu, senza spalline, adatto alle silhouette minute con belle spalle. Similare la variante di Sissi, più sportive le strisce bianche e blu di T by Alexander Wang. Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più elegante, immancabile il modello con micro paillettes proposto da Gucci, quello con silhouette anni Cinquanta di Dolce&Gabbana e blu navy di Philipp Matignon. Tonalità vivaci per Calzedonia, sia con frange blu che corallo con perline come decoro dell’allacciatura, con piccoli dettagli preziosi sempre nella tonalità del corallo di Philipp Matignon e infine viola con parte superiore floreale di Golden Lady.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it