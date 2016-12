Svolazzanti e leggeri, sono gli abiti estivi

07:00 - Pensare alla bella stagione porta automaticamente a immaginare anche capi leggeri e svolazzanti, che diano una sensazione di freschezza e candore a diretto contatto con la pelle. Gli abiti estivi sono tra i preferiti del gentil sesso, perché variegati e relativamente facili da indossare.

Questa stagione Alberta Ferretti ha mandato in passerella un mix interessante di romanticismo e colori vivaci, scegliendo il plissé e altri decori accostati a intarsi accesi e trasparenze mitigate. La signorina bon ton caratteristica di Blugirl ha invece puntato agli anni Sessanta, con silhouette a trapezio che coprono il petto ed enfatizzano le gambe. La stilista francese Isabel Marant gioca con i voillant e propone mini dress in colori chiari, intervallati da stampe floreali. Se preferite tonalità più scure, per voi c’è l’abito di Alice+Olivia, blu navy con motivo a strisce sottilissime bianche, al contrario, se estate fa rima con total white, scegliete l’abito in morbida seta di Balenciaga oppure con mini fiori e fiocco rosa di Red Valentino. Elegante e perfetta anche per una cerimonia o una serata particolare, la variante di Giambattista Valli, con maniche corte e lunghezza appena sopra le ginocchia, giallo pallidissimo per Salvatore Ferragamo e arancione molto acceso per Victoria Beckham.

