15 luglio 2014 Stivali estivi: continua la tendenza di calzature autunnali anche durante l'estate Li chiamano boots e si declinano in varianti tra loro diversificate, dai modelli anti-pioggia a quelli texani

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Avete mai pensato di indossare stivali, articolo prettamente autunnale e invernale, con un abito in pizzo chantilly? Abbiamo fatto una cernita dei modelli più adatti per la stagione estiva, seguendo l’onda di una tendenza che ormai va avanti da parecchie stagioni.

Socialite, blogger e It Girl di tutto il mondo, li scelgono e abbinano in maniera diversa, c’è chi punta sul buon vecchio Dr Martens per ricreare un effetto grunge, chi non rinuncia a un po’ di altezza, e chi invece preferisce quelli di gomma –ideali per i festival in mezzo al fango- o ultra piatti da sfruttare tutto l’anno. Se stivale estivo è per voi sinonimo di Texas e rimandi a quell’ispirazione cow-boy, potreste trovare interessante il modello rosso con pluri fibbie di Toga, la punta è piuttosto “importante”, andrebbero scelti con capi non troppo estrosi. Ultra flat decorati da catena oro nella parte centrale, sono quelli proposti da Tod’s, da scegliere per la qualità del pellame. Rivestiti in suede marrone con ganci in pelle, quelli di Tory Burch, con borchie e forma decisamente più rock, i Burberry Brit neri. Alla ricerca di un modello che copra parzialmente le ginocchia? Ci ha pensato Lanvin con degli stivali pulitissimi in marrone scuro. Infine, per coloro che hanno in programma una scampagnata con rischio pozzanghere, ci sono i Mulberry rossi acceso, completamente in gomma.

