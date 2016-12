Sposa: gli abiti lunghi per sognare

07:00 - Accanto agli abiti dalla linea innovativa, in passerella sfilano modelli di abiti da sposa ossequiosi della tradizione e capaci di evocare atmosfere fiabesche.

Via libera allora a materiali pregiati e a linee vaporose per un aspetto principesco sospeso tra sogno e realtà.

Avvolta da panneggi leggeri e trasparenti è la sposa di Blumarine che ai modelli color bianco latte affianca le sfumature calde del rosa.

Il risultato è un' allure romantica ed eterea simile a quella delle dame botticelliane grazie ai piccoli fiori, alle gemme e alle cascate di cristalli Swarovski.





Poesia e romanticismo anche per Alberta Ferretti che grazie alla cura dei dettagli anima le sue creazioni.

Veli lunghi con intarsi di pizzo, cascate di fiori, ricami di petali tridimensionali e lucenti fasce di satin vengono accostati all’organza, alla seta, allo chiffon, al pizzo e al taffetà.

Ogni abito diviene una vera e propria opera d’arte sartoriale grazie al plissé, alle balze e i fiocchi volumetrici e ai ricchi pizzi.

Grandissima attenzione ai materiali anche per Giuseppe Papini che opta per sete italiane purissime impreziosite da delicati pizzi francesi.

E se i più sono fedeli alla tradizione optando per il bianco, l’Atelier Aimée propone una serie di abiti principeschi con fantasie floreali e dai colori vivaci.

