Sotto il sole, meglio il bikini a triangolo

12:46 - Moda mare: accanto alle proposte più estrose, tra cui costumi interi, trikini e quelli a fascia, tante le novità anche per le affezionate al bikini a triangolo.

E se per il reggiseno a triangolo e lo slip con laccetti il taglio rimane basico ed essenziale, a parlare è il colore.

I nuovi modelli si accendono di nuance vitaminiche tendenti al fluo per un'estate all'insegna dell'allegria e del divertimento.

Briose le tinte dei bikini di Calzedonia che spaziano dal verde maldive al blu elettrico, passando per le sfumature calde del rosa e del corallo.



Ad arricchire poi la collezione cascate di gemme e perline su fiori ricamati.

Costumi dai tagli innovativi, ricchi di accessori e applicazioni anche per Philippe Matignon che propone modelli in ciniglia, con pizzi stampati o in sangallo e stampe foulard impreziosite da jais e paillettes.

Sensualità per Yamamay che adorna con frange e decori in perline il bikini a triangolo in charmeuse opaca, mentre Simona Barbieri per Twin-Set lo arricchisce con rouches, cuori e stampe a fantasia.

Infine fantasie a righe, pois, rouches, stampe ibiscus e tessuti jacquard per Golden lady, per riaccendere la voglia d' estate e quella di sdraiarsi felici al sole godendosi le meritate vacanze.

