13 agosto 2014 Sono comode, si abbinano anche ai look più ricercati e sono la vera scoperta di stagione: le ciabatte Da scegliere per andare in spiaggia, per una camminata in città ma anche per una serata fuori con gli amici

07:00 - Che la moda spesso sorprenda con tendenze del tutto inaspettate, non è una novità. Quella che vede protagoniste le ciabatte, è un ottimo esempio seppur non proprio al suo primo giro di boa. Strano a dirsi, era uso e costume abbinarle ai look più disparati durante gli anni Novanta, soprattutto a Parigi.

Come tutti i trend, anche questo trova i suoi adepti e i suoi giudicatori, ma il range di opportunità sembra essere talmente vasto che verrebbe proprio da pensare ci sia posto un po’ per tutti i gusti.



Per esempio, Chloé propone una versione particolare con suola verde acqua a contrasto con banda nera e oro, decisamente più sottile e delicata delle classiche Birkenstock, che cavalcano l’onda del momento presentando modelli particolari, come quello a righe.

Riccardo Tisci, da Givenchy, non si è lasciato sfuggire l’occasione, disegnando modelli “da turista” in vacanza, con pattern e colorazioni diversi.



La premessa deve però essere che non c’è un look standard a cui attenersi per non risultare ridicoli con un paio di ciabatte addosso. Le si può indossare con una salopette come con un lungo abito bianco, senza per questo perdere in raffinatezza.

Delicate nelle forme e ottime nei pellami sono quelle di Ancient Greek, ma anche la versione con unica fascia in bronzo di Bottega Veneta; total black per Isabel Marant.

