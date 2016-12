12:02 - Se con il primo sole vi è venuta un’irrefrenabile voglia di andare al mare e i costumi da bagno dello scorso anno non vi piacciono più, niente paura: anche se non siamo neppure in primavera, le case di moda sono già pronte con le prime proposte di beachwear. In anteprima ecco qualche novità per il primo sole o, se siete così fortunate, per una bellas vacanza esotica.