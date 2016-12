6 giugno 2014 Si chiamano crop top e lasciano intravedere parte dell’addome, ideali per l’estate Da indossare con pantaloni e gonne a vita alta, oppure con qualche centimetro in più di pelle scoperta, ecco tutte le proposte Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Crop top significa top tagliato, una traduzione letterale che ben descrive l’indumento in questione. Per questa estate 2014 la moda anni Novanta non sembra volersi fermare e tra i vari back in the days, propone maglie che tornano a essere corte, la tendenza è in passerella come per le strade delle città.

A Parigi da Giambattista Valli, a New York da Diane Von Furstenberg e a Milano da Jil Sander, molto corti e con spalline, più lunghi e a fascia, le varianti sono molteplici e ben si adattano ai diversi gusti e silhouette. In neoprene, più pesante e quindi ideale per le sere fresche, total black con orli decorati è la proposta di Kenzo, da scegliere con un paio di jeans della mamma a vita alta, più romantica la versione di Miu Miu, con stampa floreale in contrasto sul nero di fondo, si allaccia dietro al collo e dona subito un’allure da Lolita. Semplice e sempre d’effetto, è la versione navy a strisce blu e bianche di Emilio Pucci, accollato e sbracciato, non c’è scelta migliore per il mare. Con colletto a camicia e smanicato c’è l’opzione firmata Balenciaga, oppure, sempre in bianco candido, quello di Alexander McQueen con maniche corte. Infine, per chi avesse la fortuna di sfoggiare addominiali invidiabili, consigliamo Jil Sander e il top con stampa grafica in bianco e nero.



