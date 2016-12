Scarpe: i modelli da non lasciarsi sfuggire per la stagione autunnale

07:00 - Il cambio dell’armadio comporta spesso il rinnovo di capi e accessori ormai vecchi. È ovviamente anche un’ottima occasione per acquistare qualcosa di nuovo, in linea con le tendenze del periodo. Quest’anno i modelli di calzature must have per la stagione autunnale sono tendenzialmente tre.

Gli stivali si portano ad altezza caviglia, in pelle o suede, sono caratterizzati da punta triangolare più o meno evidente. Li abbiamo visti in passerella da Helmut Lang, e li ritroviamo nei negozi firmati Stella McCartney, color castagna, e Acne Studios, in nero deciso.



Per quanto riguarda i modelli più femminili, le proposte convergono verso un tacco sottile e piuttosto basso. Cinque centimetri al massimo, per intenderci. Ne sono testimoni da Miu Miu, da Valentino e persino da Gianvito Rossi.



I mocassini sembrano non cedere, persistono anche per questa nuova stagione. Da Moncler Gamme Rouge abbiamo ammirato un ibrido tra slip-on e modello college in pelle, mentre da Gucci e da Lanvin si punta sul vintage per il primo e sui dettagli metal per il secondo.



