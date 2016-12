Sandali gioiello: la selezione dei modelli in voga per l’estate

07:00 - Un abito semplice, dalle linee pulite, che dia un’immediata sensazione di leggerezza ed estate. Ma a cosa lo si può abbinare? I sandali gioiello sembrano essere stati ideati proprio per questo accostamento, eleganti per antonomasia, completano il look come la ciliegina su una torta.

Le alternative sono davvero variegate, Dolce&Gabbana, per esempio, si focalizza sui modelli con zeppa, rendendoli sfarzosi con decori minuziosamente curati, mentre Lanvin sceglie forme sottili e tacchi medio-alti ornati da scintillanti gemme. Libertine focalizza l’attenzione sulla banda anteriore della calzatura, con applicazioni preziose.



Neri e forma classica per quelli firmati Charlotte Olympia, bande dorate composte da micro tasselli per Jimmy Choo. Con altezza decisamente più comoda e importante, la variante offerta da Miu Miu in suede blu navy.



Versioni flat? Marni in prima fila con blocchi di pietre centrali, Lanvin preferisce il romanticismo retrò e punta su cinturino alla caviglia e banda ornamentale sottile; Tory Burch sceglie la semplicità dell’infradito.



