Saldi, saldi, saldi. Vestiti e accessori su cui puntare durante la stagione degli sconti

07:00 - Stagione calda, anzi caldissima, che vede protagonisti loro, i tanto attesi saldi estivi. Nonostante l’approccio di questo periodo sia spesso prevalentemente impulsivo, vi sono dei capi specifici che conviene davvero comprare.

Partendo dagli accessori, vero e proprio cruccio della maggior parte delle appartenenti al gentil sesso, troviamo in prima linea le calzature. Cedere su un paio –meglio classico- di Chloé non è poi così peccato. Le varianti sono diverse, dai modelli da sfilata con zeppa in legno stratificato, a una tradizionale décolleté definita da tacco ampio e punta arrotondata. Altra nota: il colore. Cercate di orientarvi su una sfumatura più neutra possibile. Per quanto riguarda le borse, invece, la soluzione migliore potrebbe rivelarsi quella di acquistare un modello multifunzionale, abbinabile anche a cappotti invernali. A questo proposito Mulberry presenta una tracolla a busta che, per l’occasione, si trasforma anche in clutch. Spostando l’attenzione verso abiti e capi d’abbigliamento, una giacca blazer dal taglio sartoriale non può mancare in nessun guardaroba che si rispetti. Vi suggeriamo il modello in grigio di Isabel Marant, facilmente abbinabile a jeans o pantaloni ricercati. Anche un abito bianco può essere un’ottima scelta estiva. Sceglietelo a maniche corte con colletto in evidenza, oppure sbracciato o ancora con maniche a tre quarti. Per giocare il tutto per tutto sul minimal acquistatelo da Jil Sander. Infine, trattandosi pur sempre di saldi estivi, orientatevi su un buon costume da bagno, come il bikini di Missoni e su una gonna leggera al ginocchio, di Stella McCartney.

