Rilassato e borghese, lo stile che emerge dalle ultime sfilate uomo per la Primavera-Estate 2015

07:00 - Si sono concluse ieri, martedì 24 giugno, le sfilate meneghine dedicate all’uomo per la prossima Primavera-Estate 2015. Il savoir faire tipico italiano ha conquistato, ancora una volta, gran parte degli stilisti, che hanno scelto di adottare look principalmente rilassati ed estremamente eleganti.

Primo fra tutti Zegna, con alle redini il carismatico Stefano Pilati, ha puntato tutto su materiali altamente rifiniti -a sottolineare l’importanza imprescindibile del Made in Italy- colori neutri, come blu navy e sabbia pallido, e forme ampie. Abbiamo dunque visto sfilare capispalla lasciati aperti, abbinati a pantaloni sartoriali e maglie a righe per sdrammatizzare. Il motivo a strisce ha trovato riscontro anche sulla passerella di Gucci, animata principalmente da un mood alla marinara, con completi bianchi profilati neri, ampio utilizzo di tonalità quali rosso e blu, e silhouette slim, con attenzione puntata su petto e caviglie, lasciati scoperti. Borghesi e rilassati sono invece gli uomini di Salvatore Ferragamo, rivivono gli anni Sessanta nelle silhouette, nelle polo di maglia, nei trench trasformati in vestaglie da camera e nelle tonalità pacate che variano da marrone a verde acqua spento. Sceglie sempre classicità, ma la rivitalizza con una sferzata di nuance vivaci, Fendi, presentando pantaloni, per lo più bermuda, e giacche al ginocchio impreziosite da inserti a contrasto. Le cuffie colorate svoltano la collezione verso una direzione decisamente più teen. A ricalcare l’importanza di un guardaroba, che sia rilassato e d’alta manifattura, ci pensa Bottega Veneta, puntando tutto – o quasi- sulla maglia: leggins morbidi dal cavallo bassissimo, si accompagnano a cardigan e maglioni morbidi, dall’effetto vintage.

