Quale t-shirt metto? Il tormentone inestinguibile della bella stagione

07:00 - Un’estate senza t-shirt è un po’ come il mare senza spiaggia. Può suonare banale forse, ma è realmente impossibile immaginare la stagione più calda dell’anno non accompagnata da magliette a maniche corte. Per la stagione estiva 2014 quali modelli scegliere?

Preen by Thornton Pegazzi suggerisce silhouette ampie, con maniche in evidenza e stampe grafiche a contrasto sui neutri bianco e nero; da Fay il clima è invece più fanciullesco, con le stampe di Snoopy ovunque, le magliette a maniche corte hanno forme semplici e si colorano di nuance vivaci. Fiori e natura sono alla base dell’ispirazione per Tory Burch, così le t-shirt diventano preziose con inserti rubati al mondo vegetale.



Amanti delle stampe in tutte le sue forme e varianti? Per Alexander McQueen la proposta è grigia con ricamo delicato al centro, per Carven blu notte con banane stilizzate sempre centrali. Graficismi che ricordano i collage per Stella McCartney, orso bianco, boccuccia e fiammifero, tutti sulla stessa t-shirt.



In seta e lino in verde acqua l’opzione di T. by Alexander Wang, con collo profilato di gemme quella di Tory Burch. Pattern optical e scollatura quasi a barchetta per Marni.



