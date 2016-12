8 settembre 2014 Per vederci meglio, quali occhiali da vista scelgo? Qualche idea su come orientarsi Da scegliere attentamente con il fine di valorizzare lineamenti e sguardo Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Quando si parla di eyewear è sempre un discorso un po’ delicato, le varianti sono molteplici ma spesso è difficile scegliere un modello che si adatti davvero bene al proprio volto. Vi offriamo qualche spunto sulle tendenze per l’Autunno-Inverno 2014-15.

Tra le proposte che sembrano andare per la maggior troviamo le montature composte solamente da astine e nasello, leggerissime, disponibili in diverse misure e tagli, risultano essere più facili da scegliere rispetto alle altre. Il motivo? Stanno bene a molte più forme di viso di quanto si è soliti pensare. In passerella li hanno scelti da Akris, e li ritroviamo in negozio firmati Victoria Beckham.



C’è anche la via di mezzo: l’occhiale si compone da una parte superiore plastificata terminando in un’altra in metallo finissimo, quasi invisibile. L’esempio sono i Prada, ma anche da Holly Fulton si predilige una struttura sottile ma comunque delineata.



All’opposto vi sono le montature molto solide ed evidenti, come quelle che hanno sfilato per Gucci, tipiche degli anni Sessanta-Settanta, li trovate decorati in blu di Miu Miu e da Westwood Red Label, o arrotondati da intellettuale chic di Stella McCartney. Semplicisti quelli proposti da Rayban, sono squadrati e non presentano nessun dettaglio estetico particolare, simili agli Oliver Peoples e alle scelte sfumate di Rodarte.



