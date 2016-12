Orologi colorati per il look

07:00 - Tempo che scandisce le nostre giornate, che scorre veloce quando si è in vacanza e che si ferma improvvisamente quando si è in attesa di qualcosa di importante.

Accanto a chi si oppone a orologi e a orari imposti, c'è chi non può fare a meno di indossarne sempre uno, scegliendone per ogni occasione uno diverso.

Così in vacanza, accompagnate dal desiderio di vivere in libertà a contatto con la natura e leggere, le più preferiscono modelli comodi, non eccessivamente preziosi, ma dal design moderno e possibilmente molto colorati.



Per quest'estate le proposte sono davvero tantissime partendo dalla collezione Steeltouch di Sector, una linea unisex, in acciaio e silicone, perfetta per il mare grazie anche alla resistenza all'acqua.



Sulla scia delle tendenze, Morellato per un effetto shining rende protagonisti i colori metal e i cristalli preziosi.

Così gli orologi della nuova collezione Colours di Morellato, oltre ad essere facili da indossare, sono adatti a comunicare un modo di essere più che un semplice accessorio di stile.



Per le amanti del color oro e dell'argento, eleganti le proposte di Swatch, da abbinare durante il giorno al casual look e la sera ad un outfit più ricercato.



Infine per le sportive, collezione briosa è quella di Ice-Watch che propone orologi super sottili e flessibili tanto di dimenticarsi di averli al polso.



