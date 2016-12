30 luglio 2014 Occhiali da sole: i modelli colorati per vedere il mondo da tutt’altra prospettiva Arancione vitaminico, blu intenso oppure verde rilassante. Le varianti per la bella stagione sono variegate Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Con gli accessori è lecito osare, soprattutto durante il periodo estivo quando le vacanze sono alle porte e il caldo permette un abbigliamento più creativo. Gli occhiali da sole di stagione non perdono l’occasione di sperimentare e offrono varianti dai colori accesi per guardarsi attorno con tutt’altra prospettiva.

Byblos punta su una lente degrade scura e montatura a contrasto, gialla per le più estrose e bianca per chi di voi conservasse un’anima retrò, legata agli anni Cinquanta. Anche Preen segue la stessa direzione: la lente è quindi tendenzialmente scura mentre il colore è tutto nel contorno, lilla ma anche rosa shocking.



Genny e Osklen svoltano invece sul monocolore, i modelli presentati appaiono quindi totalmente trasparenti e colorati. Si passa dall’arancione, al rosso fino al blu, con forme esagonali bizzarre. Ampi e più semplici sono quelli verde bosco di Bottega Veneta, con inserti dorati e montatura particolare quelli proposti da Miu Miu, in un rosso intenso che vira al rosa.



Ed è proprio il rosa la tonalità scelta anche da Dries Van Noten, con una variante in plastica piuttosto marcata, e da Isabel Marant, sottilissimi e molto leggeri. Sfumature fredde per Oliver People, un verde opaco stile anni Sessanta e celeste per i Wayfarer di Rayban.



