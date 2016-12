23 maggio 2014 Non solo fiori, le stampe per la primavera sono anche geometriche Donano un tocco vintage che non guasta mai e si declinano su accessori e capi d'abbigliamento Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Quando si parla di moda e di eterni ritorni, lo si fa sulle basi di trend che spariscono per un periodo e compaiono successivamente sotto diverse spoglie. Se, per esempio, guardiamo alle stampe geometriche che hanno invaso le ultime passerelle, il rimando agli anni Sessanta sorge spontaneo.

Alle sfilate per la Primavera-Estate 2014 Alexander McQueen ha proposto interi completi stampati, passando dal bianco e nero più “pulito”, all’accostamento di blu intenso, rosso e bianco. Diane Von Furstenberg ha scelto un unico motivo e lo ha riprodotto minuziosamente su jumpsuit lunghe, abiti a clessidra e capispalla leggeri, mentre la seconda linea di Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, si è differenziata per forme più morbide e impatto visivo tridimensionale. Che siano accessori o dettagli di abiti, un tocco di vintage non guasta mai, optate quindi per le espadrillas stampate black&white di Nicholas Kirkwood, oppure per la pochette colorata di Victoria Beckham, e ancora l’abito stretch di Alexander McQueen. Come cappotto leggero c’è l’opzione di Nina Ricci piuttosto retrò, mentre per i pantaloni c’è il modello slim di Etro. Un cardigan in cotone da sfruttare anche come capospalla? Quello di Marni con quadretti blu e nero. Leggi anche gli articoli moda su Grazia.it