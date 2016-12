Must have autunnali: dalle mantelle alle stampe fiabesche, i trend stagionali

07:00 - Per l’Autunno-Inverno 2014-15 le tendenze sono tante e tra loro parecchio diversificate, ci sono gli evergreen che non demordono nemmeno questa stagione, ma anche molte novità interessanti, tra classicismi e contemporaneo.

Parlando di colori, il viola intenso è sicuramente uno di quelli più amati dagli stilisti a livello internazionale, in particolare la tintura scelta da Bottega Veneta è tra quelle più interessanti. In fatto di capispalla, invece, sono le mantelle –rinominate anche “coperte” per l’occasione- a farla da padrone, quelle di Burberry Prorsum sono particolarmente calde e conquistano per le stampe colorate e sobrie al tempo stesso. A livello di epoca, sono gli anni Sessanta, con le loro silhouette morbide, i loro colori tenui ma intensi, a conquistare la maggior parte delle passerelle, da Marc Jacobs abbiamo assistito al trionfo del monocolore declinato su completi in maglia con profonde scollature a V.



E a proposito di maglia, la lavorazione a trecce, ampie e ben definite, la si ritrova anche nella proposta in rosa molto femminile di Schumacher, mentre il motivo scozzese sembra non cedere, lo dimostrano i pantaloni di Isabel Marant, da portare con risvolto alla caviglia. Altra stampa apprezzata è quella fiabesca, l’abito di Balenciaga con illustrazioni di fiumi e boschi incantati, ne è esempio perfetto. Infine segnaliamo una certa corrente verso i rimandi militari, interessante la giacca verde con bottoni dorati preziosi di Balmain, e riflessi metal –altro tormentone che persiste- come nella gonna firmata Dries Van Noten.



