Moda sposa: la scelta della scarpa

Non sempre facile è la scelta della scarpa da sposa da abbinare all'abito della cerimonia, perché come spesso accade la calzatura è in grado di influire non poco sul look.

Diviene così necessario scegliere un modello raffinato, ma al contempo molto comodo che permetta di muoversi in piena libertà non solo durante la cerimonia, ma anche nel corso dei festeggiamenti. Accanto alle proposte dalla linea classica in raso finissimo bianco e avorio di Francesco Couture, gli eleganti modelli in bianco perla di Chie Mihara che arricchisce di rouches e decori i sandali conferendo alle sue creazioni un'allure retrò.



Per chi invece volesse sfruttare anche in altre occasioni le scarpe della cerimonia, numerosissimi sono i modelli di Ballin, tra sandali gioielli, sabot a punta, open toe con plateau e décolletté vertiginose. I colori più amati: l'argento, l'oro e il bronzo. Sandali gioiello in raso avorio e platform per Loriblu che illumina di cristalli le sue creazioni dal design essenziale.

Giochi di luce anche per le pump in vernice rosa cipria, per una sposa estrosa che ama il colore.



Per chi infine cercasse qualcosa di semplice da abbinare a un vestito a taglio impero, perfette le ballerine Loriblu con ricami a tombolo e gocce di Swarovski tutti applicati a mano.



