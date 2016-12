20 giugno 2014 Moda mare: il bikini con le rouches Accanto ai modelli preziosi ricchi di perline, numerose le proposte di bikini arricchiti da rouches e balze Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Colori accesi per un’estate calda. Le suggestioni sono molteplici partendo dall’Africa, per la scelta dei colori vivaci declinati sovente in nuance a tema naturale, come il verde maldive, per arrivare al Sud America, da cui attingere le ricche ruches dei vestiti da ballo latini.

In sintesi ricchezza ed esuberanza per un effetto brioso che invita alla festa.



I modelli più amati quelli a fascia, con slip sgambati e laccetti, ma anche triangoli, reggiseni monospalla e costumi interi.

Hedonè arriccia, come la spuma di un’onda, la lycra sul bordo dei bikini a triangolo.

Sensualità per Calzedonia che punta sull’effetto shining e su modelli a fascia con push up, accostando ai modelli monocromo quelli multicolor con micro fantasie.

Sì allora al fucsia, al giallo, all’arancio e al rosso per valorizzare l’abbronzatura e riaccendere l’umore.

E per chi amasse i bikini monospalla Yamamay propone tantissimi modelli in microfibra opaca con balza a taglio vivo.

Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it