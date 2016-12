Moda: l'inverno a colori di Gucci

08:00 - La settimana di Milano Moda Donna parte all'insegna del colore. La collezione di Gucci per il prossimo autunno inverno propone linee pulite e rigorose, materiali pregiati, una forte presenza di pelle e pelliccia, e tanti colori inediti, soprattutto in una collezione invernale, con una significativa virata sui pastelli polverosi, già presenti nella collezione per l'uomo.

Ispirati alle icone di stile degli Anni Sessanta, sfilano pantaloni alla caviglia con cavallo basso un po' maschili, da portare con la camicia in seta e gli stivaletti con il morsetto, resi femminili dalla pelliccia di vaporosa capra tinta in verde salvia; ci sono anche i miniabiti a tunica di pelle, rosa cipria o giallo zafferano, con ruches sullo scollo o chiusi da una fila di bottoni piatti argentati. I cappottini sono a doppiopetto in angora, da portare in abbinamento alle camicie di nappa sfoderata, con i jeans con piega stirata. La T-shirt over in visone rosa si porta invece con i pantaloni di pelle cipria. D'obbligo sono in ogni caso gli stivali con il morsetto, a tacco basso per il giorno e alto per la sera, in pelle, pitone e cavallino, sempre (o quasi) colorati.



Dagli anni Sessanta torna anche una delle borse icona della maison, la Jackie, omaggio alla first lady più chic della storia, riproposta in vitello sfoderato e destrutturato, con la tipica chiusura con pistoncino di metallo protagonista di tutte le versioni, dalla shopping alla tracollina.



Infine per la sera non ci sono abiti lunghi, ma mini tuniche, anche di pelle, con plastron di pietre scintillanti dipinte a mano o tubini neri con morsetti stilizzati.