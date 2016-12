Moda: Dolce e Gabbana, una favola nei boschi

09:00 - Dolce e Gabbana hanno proposto, nella loro sfilata per Milano Moda Donna, una collezione autunno inverno in cui la donna si trasforma in una fata dei boschi, tra folletti e animali da giardino incantato. La favola raccontata dai due stilisti parte da una Sicilia incantata per estendersi in un sogno romantico e fiabesco.

Sfilano passamontagna lavorati come elmi, di ispirazione normanna, guanti carichi di cristalli che ricordano un'armatura medievale, cappotti a mantello con la manica stretta e il corpo voluminoso.



L'atmosfera diventa però subito fiabesca, tra tunichette ricamate, indossate su calzamaglie modello folletto, felpe di visone con ricami di cigni ramages di fiori e immagini di scoiattoli, uccellini e civette stampate sui cappottini oppure ritagliare e incollate sul tessuto, visone con cigni ricamati; bluse di broccato con civette posate sui rami di un albero. Tutto questo si indossa sui leggings, mentre ai piedi si portano ballerine a punta o slippers dorate, oppure stivali piatti dai decori medievali o scarpe, sempre basse, con la punta in stile Peter Pan.



Per la sera la principessa del castello diventa una vera fata, con abiti di chiffon svolazzante sul quale sono impresse le chiavi del castello e lunghe vesti in voile floreale con cappucci di pelliccia colorati.