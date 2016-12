Milano: una kermesse per celebrare il vintage

07:05 - Una mostra mercato e due esposizioni nel segno del vintage animano il panorama milanese nei giorni del Salone del Mobile, evento di punta che catalizza l’attenzione del mondo del design sul capoluogo lombardo. La Milano Vintage Week, in programma da mercoledì 9 a domenica 13 aprile offre ad appassionati e collezionisti la possibilità di acquistare capi di abbigliamento, bijoux, accessori, oggettistica e arredi, oltre ad approfondire la conoscenza dell’argomento.

Teatro della kermesse è lo showroom Riccardo Grassi, in via Giovanni Battista Piranesi 4, con una nutrita presenza di espositori, un ricco calendario di appuntamenti, incontri per il pubblico e due mostre, rigorosamente nel segno del vintage, curate da A.N.G.E.L.O, lo storico marchio di Angelo Caroli da sempre punto di riferimento del settore. Le due esposizioni si intitolano ”Un foulard per sempre”, che racconta la storia del costume con istantanee di seta in formato 90x90, e la selezione speciale “Vintage in love” che proietta il pubblico nel magico mondo della sposa d’antan. La cornice degli incontri è la Vintage Experience Lounge.



L’iniziativa si propone come occasione per riscoprire un sistema di valori in grado di resistere al passare del tempo e creare un fil rouge tra passato, presente e futuro che aiuti a comprendere il significato più vero e profondo del termine vintage. Il calendario è in continuo aggiornamento, ma tra gli appuntamenti da non perdere segnaliamo due incontri: Lisa Corva, giornalista e scrittrice, parlerà del guardaroba sentimentale svelando i segreti per essere glam senza finire sul lastrico; Aura Nobolo, esperta di comunicazione e autrice di manuali sul savoir-faire, racconterà storie di ospitalità e dispenserà consigli per ricevere con stile. Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti su date e orari milanovintageweek.com e facebook.com/milanovintageweek.



Partner dell’iniziativa è Uber, l’innovativo servizio nato per rendere più comodi e easy gli spostamenti in città, che consente di prenotare un autista privato attraverso un’applicazione per smartphone (iPhone, Android, SMA o Web): Uber ama il vintage e ha deciso di offrire a tutti i new users una corsa del valore massimo di 20 euro per venire a Milano Vintage Week. Per raggiungere la sede di Milano Vintage Week c’è anche un servizio navetta gratuito da via Tortona e zona Lambrate per tutta la durata della manifestazione: sul sito si trovano orari e indicazioni sul punto di partenza.



Milano Vintage Week è aperta al pubblico da mercoledì 9 a domenica 13 aprile, dalle 11.00 alle 21.00. Il costo del biglietto d’ingresso è di euro 3. Sul sito milanovintageweek.com si trovano tutte le info pratiche, l’elenco di partner ed espositori, il calendario degli eventi aggiornato in tempo reale e il promocode Uber per la corsa free.