Milano Moda Donna è giunta al termine: quali sono le stranezze viste in passerella?

07:00 - La moda, si sa, è anche sinonimo di bizzarria e, perché no, divertimento. La passerella in particolare poi, non deve per forza essere vissuta come fotogramma realistico di tutto quello che indosseremo l’anno successivo, quanto piuttosto come ispirazione e puzzle di vari punti di vista.

Detto questo, capita spesso di veder sfilare capi e accessori bizzarri. Per questa stagione in prima linea troviamo Moschino, dopo l’esordio esuberante di Jeremy Scott lo scorso febbraio, ad aspettarci c’erano Barbie e le sue amiche, tra scarpe in plastica, zainetti in spugna e chi più ne ha più ne metta.



Un ormai grande classico, riproposto da diverse stagioni, consiste nell’accoppiata calzini + sandali. Prada sceglie la seta pregiata con decorazioni floreale, Paglialunga da Jil Sander si spinge un passo più in là ideando gambaletti in pelle.



Sempre a proposito di calzature, da citare il maxi fiocco di N°21 riportato su sandalo, oppure lo stivaletto Max Mara in pendant con l’abito. Più che strana piuttosto scomoda, invece la shopper di Versace, molteplici tasche all’esterno e spazio pressoché inesistente all’interno.



Anche Alberta Ferretti, emblema del romanticismo e dell'eleganza Made in Italy, osa con un paio di ballerine a rete. Da Antonio Marras l'ispirazione ricorda l'Oriente, un'ampia collana dorata con fiori stilizzati impreziosisce il collo, mentre da Ermanno Scervino le borsette diventano simpatiche scatole di Take Away, con tanto di manico in metallo.



Stivali patchwork altissimi e colorati per Dsquared2, da Fendi è la plastica trasparente a decorare non solo borse, ma anche capi come t-shirt.



Infine, le collane di Marni che ricordano corde da trekking, vincono una nota speciale, se non altro per originalità assoluta.



