Matrimonio: come vestirsi quando c'è un dress code

07:00 - Gli inviti ai matrimoni si moltiplicano e con essi si infittiscono le occasioni di divertirsi in compagnia. E se il numero dei matrimoni è in aumento, soprattutto tra i giovanissimi, la nuova tendenza è quella di assegnare un dress code ai propri invitati. Ad aiutare i giovani sposini nella scelta del tema ci sono le ormai temprate wedding planner. Naturalmente viene poi lasciato grande spazio alla fantasia e all'originalità dell'invitato, che però, nella scelta di abito e accessori, dovrà comunque sempre mirare a un look elegante e di classe.

I dress code più gettonati sono quelli a tema storico, come ad esempio anni venti e trenta e quelli in tema con la location. Amatissimi anche quelli a tema bucolico, adatti ad un ricevimento in campagna, quelli in stile gipsy e quelli fluttuanti e nostalgici a tema hippie per un ricevimento in spiaggia.



Ma cosa indossare? Via libera ad abiti a fantasia floreale per Thana e Blugirl e a fiori sui capelli lasciati morbidi sulle spalle. Tuffo nel passato grazie alle ricche fantasie in stile anni Sessanta per i tubini della collezione Luisa Spagnoli da abbinare a una stola in tinta e un sandalo gioiello.



Sensuali poi le proposte in raso di Giorgio Armani per valorizzare con eleganza la silhouette. Romantico con trasperanze il modello di Max&Co, da sfruttare anche in altre occasioni. Più eleganti e seducenti i modelli proposti da Luis Civit che all'occorrenza abbina alla mise dell'invitata cappellini con applicazioni floreali e fermagli con veline.



