Luminoso e dall’allure lunare: è la sfumatura silver

07:00 - Una delle tante tendenze cromatiche di stagione sono le sfumature metalliche. L’argento, comunemente riconosciuto come silver, ha in particolar modo ottenuto i consensi di trendsetter e stilisti che lo hanno scelto per la Primavera-Estate 2014.

Come riprova bastano solamente le sfilate meneghine, da Antonio Marras con il trench sopra il ginocchio e maniche ad altezza gomiti, passando per Roberto Cavalli con atmosfere lunari, fino a Versace nella versione più sensuale. Per gli accessori puntate su un piccolo oggetto di pelletteria se temete che la tonalità sia troppo forte, come il portafogli di Fendi con zip; se invece l’idea di una borsa argentata non vi disturba c’è la tracolla piatta di Miu Miu. Per le scarpe meglio limitare le altezze, eleganti e originali quanto basta le Roger Vivier con tacco medio. Anche i capi d’abbigliamento si tingono di riflessi metal, come il cardigan lungo di Missoni o il top con stampa di Dolce&Gabbana. Gioielli? Un bracciale a banda larga in argento come quello di Bottega Veneta completerà anche il look più ricercato.



