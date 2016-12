12 agosto 2014 Look da ufficio: i capi irrinunciabili per essere eleganti anche a lavoro Dopo il rientro dalle vacanze è tempo di pensare al guardaroba business Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Guardiamo ormai alle vacanze con una certa malinconia. L’idea di acquistare qualche capo sartoriale per l’ufficio, può però essere una dolce consolazione. Vi suggeriamo i modelli su cui investire tempo e anche denaro.

Max Mara per la stagione autunnale ha fatto del verde oliva la sua nuance di punta, proponendo completi e abiti accostati tra loro in diverse tonalità. Anche Hermés sceglie il verde per il classico giacca-pantalone, da Emporio Armani la scelta ricade sul grigio e qualche punta neutra di bianco e nero.



Il suggerimento che vi diamo è quello di direzionarsi su una tonalità che riprenda il paesaggio, accostandola ad altre più basic. La borsa e le scarpe in vinaccia, per esempio, sono un’ottima alternativa al solito nero. Orientatevi verso una business bag rigida come quella di Balenciaga, e per le calzature su delle ballerine bon ton di Roger Vivier.



Sfumature di grigio sia che puntiate sui pantaloni menlike firmati Stella McCartney, sia sulla gonna a tubino in tweed di Dolce&Gabbana. Una camicia chic come quella di Salvatore Ferragamo in rosa cipria, oppure un abito mezza manica con inserti che riprendono la sfumatura degli accessori, firmato Fendi.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it