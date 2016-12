Look da testimone: eleganza senza eccessi

07:00 - Scegliere come vestirsi ad un matrimonio non è semplice, ma ancor più difficile è prender parte alla cerimonia in qualità di testimone.

Il look della testimone deve distinguersi da quello delle altre invitate per eleganza, ma al contempo deve essere sobrio e non esagerato nel rispetto della sposa.

In sintesi: classe senza eccessi.

Partendo dai colori si sconsigliano quelli troppo accesi, le tinte fluo e gli accessori molto vistosi.

Ideali le nuance di tendenza di questa stagione come il rosa pesco, l’avio, il color corallo perfetti anche per valorizzare l’abbronzatura.



Nel rispetto poi della tradizione è vietato indossare il bianco e il nero.

Per quanto attiene al taglio e i modelli via libera alle linee classiche ed eleganti come i tubini in enver-satin proposti da Luisa Spagnoli da abbinare a un sandalo gioiello e a una stola per coprir le spalle in chiesa o una giacca ton sur ton.

Per un look romantico si può optare per pizzi e ricami colorati.

Simona Barbieri per Twin-Set propone abiti con scollo a barchetta, inserti in pizzo colorati su tono chiaro e vestiti in macramè con scollo a barchetta.

Raffinato anche quello in shantung di seta ricamato in sangallo, con gonna svasata e collo a barchetta di Max Mara.

Applicazioni e i riflessi luminosi per Caractère, per un look brioso che invita alla festa.

Tantissime le proposte di Pronovias adatte ad ogni occasione anche a quelle più chic.

Attenzione poi alle lunghezze e alle scollature troppo audaci, siate femminili scoprendovi il meno possibile.

Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it