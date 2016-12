12 agosto 2014 Look da Ferragosto: colori chiari o vivaci, pelle in mostra e scelte graziose per la giornata più calda Tre soluzioni per tre stili diversi, pantaloni e giacca, top e gonna oppure abitino svolazzante, ecco la nostra selezione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Tendenzialmente giornata tra le più calde d’estate, Ferragosto è considerata, nel nostro paese, una vera festa coincidendo a pieno con il picco delle ferie. Ma che look scegliere per il giorno e per la sera? Noi abbiamo pensato a tre soluzioni.

Se sarete in un luogo tendenzialmente fresco, che sia una città del nord oppure in montagna, l’ispirazione deriva dalla collezione di Salvatore Ferragamo, puntate su un paio di pantaloni morbidi, più o meno spessi a seconda delle esigenze, abbinateci una camicia o anche una semplice t-shirt e portate con voi un capospalla, da un blazer leggero a una giacca in pelle.

Per i pantaloni ci sono quelli proposti da Chloé, blu navy, sono a vita alta e mettono a nudo la caviglia, accostateli a una camicia con pattern ottico nei toni più caldi del rosso, come quella di Etro.



Se invece trascorrerete la festività al mare o in un luogo più caldo, il consiglio è quello di mettere in mostra le gambe. Una gonna a pieghe come quella di Salvatore Ferragamo, e un top della stessa tonalità di avorio di Isabel Marant. Il look monocolore non vi convince? Prendete spunto dalla sfilata di Aquilano Rimondi, e sbizzarritevi con il colore. Altra ottima alternativa è un abito corto, Ports 1961 ne propone tre varianti, dal bianco, al rosa e al celeste. Minimal rosa pallido per Alexander Wang, tempestato di fiori bianchi quello di Marni.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it