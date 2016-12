Lo zaino è l’accessorio IT per la bella stagione

07:00 - Comodi, pratici e sempre più di tendenza, sono gli zaini che, da qualche stagione a questa parte, continuano a calcare le passerelle internazionali.

Karl Lagerfeld opta per la versione classica in tela, e alla sfilata per la Primavera-Estate 2014 di Chanel gioca con spruzzi di vernice e logo disegnato. Tra i brand americani che più rispecchiano i connotati della nazione c’è Tommy Hilfiger, sempre pronto a produrre capi comfort, sceglie la pelle nelle tonalità del celeste. Non si tira indietro nemmeno l’altro colosso del Made in USA, DKNY, da sempre affezionata ai backpack, rivisita per quest’anno il pattern paisley, tipico delle bandane. La scelta quindi è tra modelli più sportivi e altri più eleganti, come la versione Falabella –it borsa degli ultimi tempi- di Stella McCartney, effetto pelle vintage con forma a sacca per Gucci oppure nero in suede di Proenza Schouler. Alla ricerca di qualcosa di più vivace? C’è l’opzione di Carven blu cielo dalla forma tondeggiante, lo stile Navy di Sophie Hulme e i fiori primaverili di Marc by Marc Jacobs.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it