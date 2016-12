Lingerie: arma di seduzione

07:00 - La Perla ripercorre un viaggio immaginario ispirandosi alla ricchezza decorativa dei palazzi del Rajastan e ai pigmenti di colore delle sue strade. Così il tulle ricamato ricrea sulla pelle disegni simili a quelli dell’henné e come intricati tatuaggi in stile floreale si sviluppano anche i ricami in rosso acceso sulla seta imbottita di Agent Provocateur.





Sensualità e romanticismo, poi, per il nightwear che accosta al pizzo finissimo raso.

E se Simona Barbieri per Twin-Set opta per una seduzione discreta prediligendo le palette delicate, Victoria’s Secret punta sui giochi di contrasto mixando l’avorio al nero.

Accanto al nero e rosso, il pastello, il rosa cipria protagonista della linea Capricieuse di Chantal Thomass e tinte più fredde intervallate sovente da nuance più vivaci e decise.

I materiali sono attentamente selezionati: velati dall’impalpabile leggerezza, voile di seta, tulle floccato, raso, cotone e pizzo.

Intimissimi sceglie lo Chantilly, un tessuto di pizzo in seta con lavorazione a tombolo.

Amatissimo il tema floreale: corolle di fiori stilizzate e disegni a geometrie per arricchire corsetti, balconcini, push-up, culotte e slip.

Via libera infine al tema shining gold e a quello etnico tante proposte con applicazioni gioiello di perle e strass, catene e pietre.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it