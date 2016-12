Le scarpe basse invadono le passerelle

07:00 - Per chi ha la fortuna di avere una silhouette slanciata e proporzionata ma anche per chi semplicemente apprezza l’idea di sentirsi a proprio agio negli abiti che indossa, la moda sembra direzionarsi sempre più verso le calzature flat.

La primavera è sicuramente una tra le stagioni più indicate per scegliere calzature comode che agevolino nei movimenti senza scordare l’importanza estetica. Ecco dunque che sulle passerelle di Armani, Missoni e Alberta Ferretti fanno la loro comparsa stringate con appena qualche centimetro di altezza, ballerine raso terra con caviglie in evidenza e vere e proprie ciabatte. Se le non-altezze sono spesso associate alle ballerine, questo sembra essere il momento propizio, la classica scarpa da ballet sta infatti tornando in auge, ne danno conferma brand come Jimmy Choo, in vernice e a punta, e Valentino in pelle rossa decorata da elementi oro. Non mancano poi le altrettanto classiche slippers, elegantissime in velluto con pietre firmate Dolce&Gabbana oppure dorate Lanvin. La stagione prevede inoltre un ritorno delle espradilles, Balenciaga ne prende in prestito la suola in corda per un mocassino morbido, Tory Burch le rivista in morbida pelle.



