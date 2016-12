Le giacche immancabili antipioggia

07:00 - Che piaccia o meno, non è possibile parlare di primavera senza nominare gli acquazzoni e le correnti fredde che spesso interrompono l’idillio dei primi boccioli in fiore. Ma come vestirsi durante le giornate di pioggia e forte vento?

In nostro soccorso ci sono le passerelle per la Primavera-Estate 2014 che hanno dato ampio spazio a varie soluzioni per il brutto tempo, dai più classici trench di Burberry Prorsum, che quest’anno ha rivisitato il classico modello biker jacket in pvc trasparente e idrorepellente, a capispalla più ricercati con decori d’arte come da Prabal Gurung, oppure a metà tra il materiale tecnico e la silhouette classica di Lacoste. Se la pioggia non dovesse essere particolarmente abbondante, optate per un parka a maniche tre quarti color beige di Current Eliot, come alternativa per sentirsi più coperte il soprabito sotto il ginocchio di Christophe Lemaire. Per dare un tocco di colore a una giornata plumbea ci pensa Marni con la giacca tecnica provvista di cappucci nella nuance del celeste intenso oppure Valentino con la stampa mimetica definita da tocchi di giallo fluo. E se fate parte di quella minoranza che ama osare ci sono le opzioni trasparenti, in pvc di Simone Rocha, con profili colorati di Wanda Nylon.



