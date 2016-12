Le borse gioiello conquistano le passerelle

07:00 - L’accessorio, si sa, è la parte più importante del look, per questo va scelto con cura e con un’attenzione particolare. Le borse gioiello sono un trend che può cambiare il vostro stile, impreziosendolo e donando quel tocco in più.

Sulle ultime passerelle le abbiamo viste a Parigi, da Lanvin, con intarsi di gemme sapientemente applicate, da Dolce&Gabbana, con bauletti preziosi, tracolle in metallo dorato e handbag rifinite con tessuti lussuosi, ma anche da Emanuel Ungaro, in versione clutch e da Roberto Cavalli nelle sfumature lunari dell’argento. Perfette per la sera, da portare elegantemente a mano, le opzioni di Lanvin, in satin rosa cipria, di Emilio Pucci con medaglie imponenti che celebrano l’anno di nascita della casa di moda fiorentina, oppure da inserire nelle dita come fosse un anello, come la clutch verde con pantera di Alexander McQueen. Non mancano nemmeno le varianti con tracolla, sempre piuttosto impegnative, ma più pratiche da indossare. Puntate sul colore scegliendo quella rosa fluo di Valentino, oppure sulla forma mini e il nero, con quella piccola di Saint Laurent, e ancora sulla semplicità delle forme, come il modello Marni, nero e bidimensionale, si adorna di pietre colorate al centro.

