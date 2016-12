17:30 - Le borse di tendenza per la Primavera-Estate 2014 riprendono stili diversi, si passa da un approccio casual ad altri più eleganti, puntando sui pellami e le colorazioni.

Il mood gipsy, e le lunghissime frange che lo caratterizzano, sono stati scelti sia da Maison italiane come Gucci e Valentino, sia dal brand americano Ralph Lauren che rispolvera, per l’occasione, uno spirito piuttosto folk. Moschino punta invece sul modello bucket, comunemente conosciuto come “secchiello”, Louis Vuitton ne rivisita i connotati proponendo la versione in stampa coco, mentre Saint Laurent gioca con pellami morbidi e forme contenute. In fatto di clutch l’ultimo trend si direziona verso le forme a busta, rosa baby per Stella McCartney, nero classico Givenchy e arancione vivo Mulberry.

