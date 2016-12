Le borse a tracolla vincono per comodità ma non rinunciano all’estetica

07:00 - La moda prende di sovente spunto dalle stagioni e dagli anni passati per dar vita a qualcosa di nuovo e contemporaneo, spesso accade però che alcuni capi e accessori non smettano realmente mai di far tendenza. È questo il caso delle borse a tracolla.

Sulle passerelle per la Primavera-Estate 2014 le hanno scelte dal brand americano Paul and Joe, con paglia ricamata e inserti in pelle, modello che meglio si abbina all’immagine di una scampagnata in bicicletta, a Valentino, in versione gipsy con frange e stemma dorato, ma anche più classiche ed elegantissime da Gianfranco Ferré. I modelli che vi consigliamo per la bella stagione sono tra loro molto diversificati, Miu Miu, per esempio, riprende l’iconografia delle biker jacket e dà vita a una piccola tracolla con dettagli in oro, nero, bianco e arancione, mentre Lanvin punta tutto sul colore vitaminico. Da signorina quella di Dolce&Gabbana, rossa in pelle rigida, è perfetta anche per essere portata con i due manici. Come passepartout total black quella di Chloé, e con inserti geometrici argentati la variante Fendi. Qualcosa di più delicato? Il modello minimal in eco pelle firmato Stella McCartney.

