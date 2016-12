11 luglio 2014 La tendenza in fatto di occhiali da sole per l’estate è la montatura da gatta Eleganti e legati all’immaginario vintage, sono tra i modelli più in voga per la stagione estiva Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Si riconoscono per la montatura relativamente semplice con lenti più o meno affusolate, le abbiamo viste per le strade e anche in passerella, la tendenza degli occhiali a forma di gatta è ormai un trend plurisperimentato.

Blumarine ha scelto un’interpretazione decisamente retrò, le lenti sono scure e dei brillantini impreziosiscono la punta, le tinte variano dal bianco al beige, passando per il tartarugato. Più contemporanei e futuristici quelli proposti da Fendi, la montatura ricopre solo la parte superiore e due gemme triangolari definiscono i lati; Just Cavalli amplia la forma e punta su lenti a specchio e trasparenze. Per un modello chic senza tempo, c’è la versione in nero di Dolce&Gabbana, il dettaglio prezioso sono i decori dorati sulle astine; motivo tartaruga in marrone per Ralph Lauren, con un inserto stravagante sul bordo della lente. Per osare con qualcosa di diverso e d’impatto ci sono le versioni di Jimmy Choo, glitter argentato che non vi farà di certo passare inosservati, rosso rosato con interni floreali di Miu Miu oppure forma esagerata in verde acqua spento di Stella McCartney. La montatura nera con borchie attorno di Versace conclude il cerchio di estravaganza eyewear.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it