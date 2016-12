La prossima primavera, che scarpe metto?

07:00 - Nonostante l’estate volga definitivamente al termine proprio in questi giorni, le sfilate milanesi ci hanno già fatto sognare per la prossima Primavera-Estate 2015. Le tendenze in fatto di calzature sono principalmente tre.

In prima linea ritroviamo l’ormai consacrata zeppa. Salvatore Ferragamo rielabora il modello di punta Rainbow, mantenendo la celebre forma suddivisa in strati morbidi e tondeggianti, ne cambia le colorazioni, evolvendola in classico ed elegante avorio. Fan della comodità è anche Roberto Cavalli, le proposte per la primavera sono in legno e si legano alla caviglia con sottili fili di cuoio.



Più autunnale che estivo, è l’ankle boot stringato, altra conferma di queste ultime sfilate. A riportarlo in passerella ci hanno pensato Trussardi e Jil Sander, suola in carrarmato e monocolore per il primo, pelle lavorata a contrasto con la suola, per il secondo.



Infine, non cede nemmeno il tanto amato quanto contestato tacco midi. A proporcelo sono Domenico Dolce e Stefano Gabbana, come alternativa al tacco largo, definisce scarpe con cinturino e decorazioni preziose, dichiarando eleganza su tutti i fronti. Mr Armani sembra essere della stessa opinione, in un susseguirsi di scarpe basse e dai rimandi maschili, compaiono anche dei sandali a bande larghe, con tacco geometrico e di media misura.



