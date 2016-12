La moda si ispira all’universo sportivo

07:00 - Continua, anche per questa stagione, il trend sportivo che trasforma gonne corte in silhouette strutturate riprendendo i celebri modelli da tennis, rivisita polo, bomber e soprattutto sneakers da cui ormai i designer sembra non riescano più a farne a meno.

Lacoste cavalca i canoni storici del brand e li propone in chiave moderna, minimal e d’impatto con giacchini e gonne corte in pendant, mentre Fay preferisce puntare sui colori accesi e sulle stampe, protagonista della collezione Primavera-Estate 2014 è l’indimenticabile Snoopy. Anche Alexander Wang da Balenciaga non dimentica il richiamo allo sport, lo interpreta soprattutto nei crop top e negli shorts, strutturati sì ma in maniera comoda. Se siete alla ricerca di scarpe sportive avrete l’imbarazzo della scelta, anche Pierre Hardy per questa stagione ha creato un modello in pelle bianca con inserti colorati, molto anni Novanta. Indispensabile un cappellino da baseball, c’è la versione nera con logo bianco di DKNY, mentre per pantaloni lunghi trovate i morbidissimi Adidas x Opening Ceremony in cotone grigio, ispirati al mondo del rugby. Se preferite la versione corta, orientatevi su quelli alla boxeaur rossi di Marc by Marc Jacobs, portabilissimi anche con un paio di décolleté, per la parte superiore c’è invece il bomber in satin bicolor di Saint Laurent.



