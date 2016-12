La moda incontra l’arte in passerella

07:00 - Arte e moda sono da sempre due discipline che viaggiano in parallelo l’una con l’altra, senza mai unirsi definitivamente. Il motivo principale dietro questa massima è che la moda non è eterna come lo è l’arte, al contrario è assolutamente mutevole, basti pensare alla stagionalità delle collezioni.

Le sfilate per la Primavera-Estate 2014 hanno visto un incremento delle rivisitazioni artistiche da parte di svariati designer, da interi movimenti artistici, a singoli pittori e all’architettura. Primo fra tutti è Prada che ha presentato una collezione con maxi stampe di volti disegnate dall’artista Richard Lindner, a seguire JC Castelbajac che da sempre comunica attraverso opere pittoriche e che in questa occasione si è ispirato al color palette di Ellsworth Kelly, facendo sfilare capi ancora intrisi di colore. Da citare anche Céline dove i murales sono stati riprodotti attraverso l’occhio fotografico di Brassaï. La pittura è stata d'ispirazione per il duo Aquilano Rimondi di cui potrete trovare la gonna longuette con la riproduzione di un celebre quadro di Paul Gauguin. Per navigare sempre in territorio italiano, Bottega Veneta presenta una maglia in cotone da portare fluida che ricorda una tela di canvas, a seguire Fendi che propone tote bag ispirate all’arte cubista e Valentino con décolleté color avorio che riprendono l’estetica degli arabeschi. La t-shirt di Dolce&Gabbana celebra l’era grandiosa della Magna Grecia mentre Mary Katrantzou sperimenta con illustrazioni realiste contemporanee.





