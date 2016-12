La camicia: must have di stagione

07:00 - Capo must di ogni guardaroba, la camicia negli anni ha assunto un ruolo sempre più fondamentale nel look. Non più identificata solo come indumento da lavoro, spesso è l'elemento chiave per la scelta degli accostamenti.

Che siano a maniche corte e nei toni dell’azzurro, come quelle che abbiamo visto calcare le passerelle di Vionnet a Parigi, oppure romantiche e dal gusto retrò, come le proposte di Rochas durante l’ultima sfilata di Marco Zanini, la scelta della camicia giusta gioca un ruolo di primaria importanza. Bottega Veneta, per esempio, punta sulla scollatura e propone la variante bianca con scollo profondo a V, mentre Jil Sander viaggia sulla linea del minimalismo con classico motivo a righe sottili, da indossare totalmente allacciata. Valentino propone un modello lungo con fiocco, Burberry Brit si mantiene più casual scegliendo il motivo vichy check in bianco e blu, e ancora Alexander McQueen opta per il collo alla coreana con dettagli in rosa pallido. Se siete alla ricerca di qualcosa di meno tradizionale, potrete scegliere tra la versione in jeans con decorazioni nella parte superiore firmata Roberto Cavalli oppure preferire la stampa floreale coloratissima con colletto arrotondato di Dolce&Gabbana.





