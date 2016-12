30 settembre 2014 Intimo: le tendenze per l'autunno/inverno 2014 Elegante e prezioso, adatto a tutte le forme oppure comodo e pensato per lo sport: da La Perla a Intimissimi, passando per Calvin Klein e Nike, ecco tutti i modelli di stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Ora che la settimana della moda di Milano è finita e ci ha aggiornato su tutte le tendenze per la prossima primavera estate, è tempo di tornare alla realtà e dare uno sguardo alle ultime novità in fatto di intimo. Per la stagione che ci attende, infatti, la lingerie è elegante e preziosa nelle proposte di brand di prim’ordine come La Perla, Chantelle e Twin-Set Simona Barbieri, colorata e divertente per Intimissimi e Passionata, senza mai rinunciare alla sensualità. Nike e Calvin Klein, invece, assecondano i trend da passerella con modelli pensati per lo sport ma adatti a tutti i giorni, dove comodità e fitting perfetto la fanno da padrone. Ecco tutti i dettagli.

Per La Perla tornano protagonisti i tessuti pregiati come il pizzo (leavers o chantilly) e il tulle, in versione teatrale e macro fantasie floreali che spiccano sulla pelle creando effetti di luci e ombre. La lingerie si trasforma così in una ricercata proposta di abbigliamento, da dosare sapientemente per le occasioni speciali.



La nuova collezione di Chantelle, invece, è un’ode alla femminilità, celebrata in tutta la magnificenza delle sue forme: un intimo che non costringe, ma anzi esalta e modella il corpo. Linee semplici e colori brillanti che vanno dal blu al ciclamino fino al cioccolato. Disponibili sia i modelli basic, che prediligono la comodità e sono privi di fastidiose cuciture, sia quelli arricchiti da dettagli di pizzo.



Intimissimi omaggia l’anima italiana del brand scegliendo di ambientare la sua nuova campagna, interpretata dalla splendida Ana Beatriz Barros e scattata dal fotografo Russel James, nell’inconfondibile cornice dell’Arena di Verona. Pizzi ultraleggeri stile chantilly, morbide microfibre spalmate e lucidate “effetto lattice”, ricami e pizzi lucidati sono i materiali utilizzati mentre morbidi elastici attraversano il corpo, per una collezione all’insegna delle trasparenze.



È un intimo per la donna di carattere, che ama possedere oggetti preziosi, quello di Twin-Set Simona Barbieri, che per l’autunno/inverno 2014 propone una linea dove la selezione dei tessuti e le combinazioni materiche giocano un ruolo fondamentale. Naturalmente pizzo (chantilly o impreziosito da fili d’oro), ma anche raso, seta, pied-de-poule jacquard, angora abbinata alla seta, jacquard goffrato per lingerie e maglieria. La microfibra, invece, è scelta per la lingerie più versatile.



Sensualità colorata è la parola d’ordine da Passionata, che come sempre ha diverse linee da proporre, tra le quali Miss Coquette, femminile e vezzosa, Crush On You, più seducente, e Love Mood, più romantica. La corsetteria può essere ricamata e arricchita da dettagli in guipure che valorizzano il décolléte oppure in versione easy luxe, con ricami delicati.



Orientamento sportswear, infine, da Calvin Klein, che ripropone i modelli icona con il logo in evidenza che hanno fatto la fortuna nel marchio negli anni Novanta, tornati ora di gran moda. Sono super tecnici, naturalmente, i modelli Pro Bra Collection di Nike, pensati appositamente per assecondare le esigenze delle più sportive fra le donne. Rispondendo ad alcune semplici domande sul loro sito, infatti, si potrà facilmente scegliere il modello che fa per voi.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it