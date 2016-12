16 aprile 2014 Il trend delle strisce sfila nuovamente in passerella Grafiche e colorate oppure classiche in bianco e nero, le righe sono una tendenza che non passa mai di moda Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Dai tempi di Jean Paul Gaultier, le strisce sono un grande classico che non abbandona mai definitivamente né gli armadi né tantomeno le passerelle. Nelle ultime stagioni il pattern a righe si è visto nuovamente al centro dell’interesse di svariati stilisti.

Per questa primavera le versioni sono molteplici, bianco e blu orizzontali per Chalayan, colorate e grafiche per il duo Aquilano Rimondi e più sottili in bianco e nero per Saint Laurent. Ottima scelta un vestito sbracciato con gonna all’altezza ginocchia, come quello proposto da Chloé con linee sottili e due più larghe in vita, preppy quanto basta la gonna a palloncino di Valentino, che unisce i più tradizionali colori dello stile alla marinara rosso, bianco e blu. Se alla gonna preferite un paio di bermuda, ad accontentarvi ci pensa Diane Von Furstenberg con motivo fitto e profili neri, mentre Kenzo gioca con i pattern accostando righe a motivo floreale. Un maglione in cotone con collo a barchetta di Loro Piana e una clutch che all’occorrenza si trasforma anche in tracolla di Burberry, completano le idee per uno stile senza tempo.



Leggi anche gli altri articoli di moda su Grazia.it.