3 giugno 2014 Il tacco alto non ci abbandona nemmeno in estate, scoprite i modelli must have Largo e comodo anni Settanta, oppure sexy a spillo, una selezione di calzature da far girare la testa a tutte

07:00 - Il tacco spesso si rivela il miglior amico delle donne, non solo dona qualche centimetro in più alle meno alte, ma contribuisce anche a slanciare la figura in generale, caratteristica di primaria importanza. I sandali per l’estate 2014 mirano ad accontentare i gusti più disparati, abbiamo selezionato varie proposte.

Altezze sottili e cinturini plurimi alle caviglie sia per Blumarine che per Etro, si passa da sfumature metalliche ad altre più colorate, mentre Mulberry si sbizzarrisce con tacco più ampio e lo decora con stampa floreale. Partendo proprio dalle scelte più comode, in prima fila troviamo sicuramente Gucci che per questa stagione ha rievocato gli anni Settanta dando vita a un modello colorato con plateau e altezza piuttosto ampia, la classica scarpa insomma che non dovrebbe dare problemi fino a tarda notte. Anche Miu Miu segue la stessa scia con la proposta argento rifinita di blu scuro, si allaccia appena sotto la caviglia e si apre sulla punta scoprendo le dita. Per le appassionate di plateau c’è la versione firmata Saint Laurent, in morbida pelle marrone punta l’attenzione sulla parte frontale. Eleganti e piuttosto classici quelli di Aquazzurra, nella tonalità dell’oro bianco si allacciano alla caviglia e mostrano completamente il piede. Più bizzarri quelli invece di Gianvito Rossi, nella tonalità del silver sono impreziositi da decorazioni a forma di fulmine, per un look più hippie ci ha pensato Valentino, tacco in legno e frange ornamentali sul davanti.

