10 giugno 2014 Il secchiello è tra le borse più desiderate e riprodotte dai brand moda, anche per questa stagione Disponibile in pellami, colorazioni e dimensioni diverse, la borsa bucket è l’accessorio perfetto per uno stile ricercato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Avevamo già accennato al trend con protagonista la borsa “bucket”, ovvero la classica forma a secchiello. Torniamo a parlarne nello specifico e a consigliarvi i modelli più interessanti per l’estate 2014.

Primo fra tutti occorre nominare Louis Vuitton, durante l’ultima sfilata di Marc Jacobs il secchiello ha infatti visto il suo momento di gloria, rivisitato nelle più impensabili varianti, si è tinto di un’allure dark e prezioso. A seguire troviamo Moschino, che per celebrare la storia della Casa di Moda italiana, ne ha ripreso i codici estetici nonché i modelli d’abiti e accessori più conosciuti, tra i quali non poteva di certo mancare anche la borsa bucket, in rosso con scritta oro ma anche in paglia per la stagione estiva. Hedi Slimane da Saint Laurent ha scelto una forma tendenzialmente piccola e deliziosa, in passerella lo abbiamo visto rigido con piccole borchiette, in negozio lo ritroviamo cangiante in blu metal. Alexander Wang è stato tra i primi a rilanciare la tendenza, da acquistare rosa delicato, oppure con stampa pitone di Loewe o ancora marrone pallido firmato Anya Hindmarch. E se i colori non convincessero, ci sono le varianti total black di Karl Lagerfeld e di Balenciaga.

Leggi anche gli articoli moda su Grazia.it