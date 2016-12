Il pizzo tra i trend più in voga per la Primavera-Estate 2014

07:00 - Romantico e delicato o sensuale e dark, il pizzo è tra gli elementi femminili più emblematici. Anche per la Primavera-Estate 2014 torna a far parlar di sé, proposto in molteplici varianti.

Elie Saab, re indiscusso dell’haute couture senza tempo, lo ha scelto anche nella collezione prêt-à-porter giocando su varie tonalità, tra cui il color nude, dall’allure angelica e sognante. Roberto Cavalli dà, invece, la riprova di come l'elemento possa essere utilizzato anche per mood totalmente discostanti, questa stagione, per esempio, lo ha inserito in un lungo abito bianco dalle forme e sembianze decisamente hippie chic.



Nero casto è l’opzione di Pringe of Scotland, con un ricamo molto fitto e simmetrico, più audaci invece gli shorts Emilio Pucci, da abbinare a delle ballerine per smorzarne la misura striminzita. Sempre nei toni scuri, ci sono le loafer Dolce&Gabbana, impreziosite dal decoro sulla punta. In vena di sentimentalismo? Ci pensano Stella McCartney con una maglia lunga color pesca, Valentino con un motivo floreale oppure Burberry, che sceglie il celeste per un tubino sopra il ginocchio, e Nina Ricci con la longuette bianca.



