17 giugno 2014 I sandali bassi sono da sempre un tormentone estivo, ecco la selezione per il 2014 Da acquistare per la comodità ma anche per la manifattura spesso artigianale e l’idea di leggerezza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Il bello della stagione estiva sta proprio nel mood spensierato e rilassato che si respira per la città, al mare e anche in montagna, perché rovinarlo con un fastidio ai piedi? I sandali bassi sono sempre più prodotti dai vari stilisti e assumono un ruolo cruciale sia con look eleganti che con altri più rilassati.

Valentino ha in parte rivoluzionato il concetto di stile facendo indossare alle modelle abiti dalle lunghezze diverse, tutti accompagnati da semplici sandali flat, raffinatezza allo stato puro. Anche Donna Karan ha adottato una soluzione similare, puntando però su modelli più complessi che si legano alla caviglia, invece Missoni ha scelto direttamente la ciabatta, impreziosita da un intreccio di fasce, variante da non sottovalutare. Per le irriducibili romantiche la scelta ricade su Miu Miu, tacco appena accennato, cinturino e pietre; sportivi e maschili quelli di Givenchy, in nero con grossa fibbia dorata. Minimal come sempre per Jil Sander, i sandali sono bianchi e la suola in contrasto nera, mentre Marni e Tod’s scelgono piccole decorazioni nella parte frontale accostandoli a forme più classiche e pratiche.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it