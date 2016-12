I pantaloni corti sono la soluzione ideale per i primi caldi

07:00 - L’arrivo dell’estate è ormai sempre più vicino, le temperature si alzano giorno dopo giorno e la voglia di scoprirsi sembra automaticamente aumentare. Gli shorts, termine coniato per indicare i pantaloni corti, sono un’ottima alternativa a gonne e mini gonne, mettono in mostra le gambe ma possono essere più pratici in diverse situazioni, anche per andare banalmente in bicicletta.

Sulle passerelle della Primavera-Estate 2014 li hanno scelti brand più classici e riconosciuti per la loro raffinatezza come Giambattista Valli, con dettagli voluminosi e a vita alta, ma anche i più emergenti e contemporanei come Alexander Wang che li propone in rosa dalla silhouette maschile. Anthony Vaccarello segue la scia della semplicità, le sue versioni sono infatti tendenzialmente nere e molto corte, senza particolari decorazioni, Alexander McQueen, al contrario, punta su una lavorazione a maglia e impreziosisce il modello con orli ondeggianti. Isabel Marant, étoile sceglie il pizzo bianco, mentre Bottega Veneta predilige forme retrò, con vita molto alta definita da una fascia e forma lievemente svasata, nella tonalità del verde militare. La variante Balenciaga gioca su forma minimal e colore d’impatto, con il verde acqua acceso, See by Chloé preferisce un tessuto leggero con motivo a righe. I più pratici di tutti? Il modello in denim di 7 For All Mankind.





