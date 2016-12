I jeans da scegliere per la Primavera-Estate 2014

07:00 -

Resi celebri da James Dean nel ruolo del giovane ribelle in “Gioventù bruciata”, i jeans sono decisamente tra gli indumenti preferiti di intere generazioni. Complice l’invasione dello street wear, sulle passerelle non è raro vederne sfilare vari modelli, diversificati in forme, tonalità e decori.



Per la Primavera-Estate 2014 si punta principalmente su tre versioni, boyfriend, a zampa e salopette. Le forme comode e l’effetto casual dei primi sono stati scelti da Balmain, denim semplice e vita alta, più ruvidi e con risvolto a contrasto invece quelli proposti da Calvin Rucker. Come dimenticare il modello storico degli anni Settanta che ha caratterizzato per anni il modo di vestire? Non si dimentica infatti, si reinterpreta. Valentino opta per un modello che enfatizza la forma scampanata, più ridotti quelli di Stella McCartney e Victoria Beckham. Altro tormentone per la bella stagione è la salopette, cult degli anni Ottanta-Novanta, da qualche stagione ha visto la sua ricomparsa, soprattutto grazie a fashion icon e street-style. DKNY la abbina a décolleté, Gucci ne rivisita la versione più casual e Miu Miu gioca con una silhouette slim.





