6 agosto 2014 I gioielli estivi che completano il look Grandi orecchini a cerchio, collane dorate ma anche bracciali sportivi, sono le tendenze in fatto di gioielleria

07:00 - Anche la mise più semplice si impreziosisce se arricchita da un bracciale importante, un paio di orecchini sofisticati o un anello prezioso. Per l’estate 2014 le scelte degli stilisti in fatto di gioielli variano dallo stile sportivo all’eleganza tradizionale.

Dolce&Gabbana punta tutto su forme circolari piuttosto ampie, da orecchini a cerchio con varie decorazioni, a collane formate da monete dorate ingombranti, da abbinare prevalentemente a un abbigliamento semplice e non troppo vistoso.



Marni gioca con le forme e le composizioni, le collane che propone sono infatti composte da piccoli oggetti riprodotti tridimensionalmente che divengono decoro per accessori importanti.



Decisamente più sportivo l’approccio di Fay, bracciali a polsino in tessuto colorato, a ricordare degli orologi tecnologici legati agli anni Novanta.



Per stare sul classico, direzionatevi verso varianti da sfruttare non solo durante la bella stagione, bensì tutto il resto dell’anno. Come il bracciale in oro diciotto carati di MUNNU, impreziosito da pepite colorate, oppure gli orecchini con gemme, sempre colorate, di Ippolita.



L’anello con pietra lilla e struttura dorata di Marie Hélène De Taillac, ben si accosta al girocollo di Olivia Collings.



